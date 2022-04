Calcio: Tiago Pinto, 'Mourinho allenatore da semifinale e finale, emozione lasciamola ai tifosi'

Leicester, 28 apr. – (Adnkronos) – "È una partita molto importante per noi, quando abbiamo iniziamo la stagione sapevamo che era un obiettivo da raggiungere. Oggi siamo felici di arrivare in semifinale della nostra competizione, ma la gara va giocata con la testa: l'emozione lasciamola ai tifosi, noi andiamo in campo con la testa".

Così Tiago Pinto, general manager della Roma, ai microfoni di Dazn prima della semifinale di andata di Conference League contro il Leicester.

"Noi del calcio siamo abituati a dire che ci sono allenatori e calciatori che a marzo stanno meglio di tutti gli altri -aggiunge il dirigente portoghese-. Mourinho è un allenatore da semifinale e finale, è molto preparato per questo tipo di confronti. In settimana è stato molto carico, ha motivato tutti e preparato la partita nel dettaglio.

Nelle sue mani stiamo bene".