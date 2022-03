Verona, 13 mar. – (Adnkronos) – “Lo Sport è e deve rimanere baluardo di pace e solidarietà. L’Hellas Verona non appartiene a chi calpesta le basi della convivenza civile. Verona e i veronesi sono stanchi di doversi scusare per un’assurda minoranza. Verona non è uno striscione!”.

Così su Twitter l'ex presidente dell’Aic Damiano Tommasi condanna lo striscione esposto da parte della tifoseria del Verona contro il Napoli oggi allo stadio 'Bentegodi'.