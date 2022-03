Calcio: Tomori, 'Milan in buona posizione, speriamo di festeggiare a fine anno'

Milano, 26 mar. – (Adnkronos) – "Siamo in una buona posizione, ma stiamo pensando una partita alla volta e speriamo che alla fine si possa festeggiare e che la mamma di mister Pioli, che gli ricorda che deve ancora vincere un trofeo, possa lasciarlo in pace un po'".

Così il difensore del Milan Fikayo Tomori, in merito alle chance scudetto dei rossoneri, capolisti della Serie A a 8 giornate dalla fine. Il 24enne inglese, ai microfoni del 'Guardian' spiega anche le difficoltà dei club italiani nelle Coppe Europee.

"Penso che nel calcio ci siano dei cicli. C’è stato quello del Real Madrid, del Barcellona, del Bayern Monaco e poi quello delle squadre inglesi. Non credo ci sia una correlazione specifica fra il calcio italiano e il non essere riuscito a far bene in Champions League.

Per quanto ci riguarda nel Milan ci sono molti giocatori che erano alla prima esperienza in questo torneo e poi non abbiamo avuto un girone facile".