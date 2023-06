Calcio: Tonali a un passo dal Newcastle, farà le visite mediche in Romania

Roma, 22 giu. – (Adnkronos) – Sandro Tonali è sempre più vicino a diventare ufficialmente un giocatore del Newcastle. Poco fa è terminato l'incontro tra gli uomini mercato del Newcastle (il ds Dan Ashworth e Steve Nickson) e il Milan. L'operazione tra le parti, secondo quanto riporta Sky Sport, è ormai in chiusura, con i due club che dovrebbero aver trovato la quadra sulla cifra definitiva e i bonus: il Milan, ricordiamo, chiedeva 80 milioni di euro per il cartellino del suo centrocampista, mentre il Newcastle si era spinto fino a 70 milioni più 5 di bonus. Adesso però l'avvicinamento decisivo. Tanto che Giuseppe Riso, agente di Tonali, dopo l'incontro con Steve Nickson ha confermato ai cronisti presenti davanti a Palazzo Parigi che è in partenza per la Romania, dove si trova il calciatore perché impegnato con l'Under 21. Già domani, dunque, Tonali si sottoporrà quasi certamente alle visite mediche con il Newcastle.

Per Tonali il Newcastle ha pronto un contratto di 6 anni a 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus. Nelle prossime ore, dunque, gli uomini mercato del Newcastle insieme a Riso raggiungeranno Tonali in Romania, con il centrocampista che – compatibilmente con gli impegni dell'Under 21 – si sottoporrà alla visite mediche con il club inglese.