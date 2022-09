Milano, 23 set. – (Adnkronos) – Ha appena lasciato il ritiro della Nazionale Sandro Tonali, indisponibile per le gare con Inghilterra e Ungheria. Il centrocampista del Milan sarà comunque questa sera in tribuna per seguire gli Azzurri, impegnati contro l'Inghilterra in un match di Nations League e da domani sarà a disposizione del club rossonero.