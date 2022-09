Calcio: Torino, Juric non sarà in panchina contro il Lecce, il tecnico ha una polmonite

Torino, 5 set. – (Adnkronos) – L'allenatore del Torino Ivan Juric questa sera non sarà in panchina per un'indisposizione fisica. A fare le sue veci nella gara contro il Lecce l’allenatore in seconda Matteo Paro. Lo rende noto il club granata con un comunicato.

Juric "è stato sottoposto a esami che hanno accertato una polmonite. E' stata immediatamente iniziata la terapia idonea e la situazione verrà rivalutata nei prossimi giorni in base all'evoluzione clinica e strumentale", conclude la nota del Torino.