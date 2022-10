Calcio: Tottenham, 'devastati da scomparsa Ventrone'

Londra, 6 ott. (Adnkronos) – "Siamo devastati nell'annunciare la scomparsa del preparatore atletico Gian Piero Ventrone. Il 61enne è entrato a far parte del Club nel novembre 2021, come parte dello staff di Antonio Conte, avendo precedentemente ricoperto ruoli in Juventus, Catania, JS Suning, GZ Evergrande e AC Ajaccio".

Così il Tottenham ricorda la figura di Ventrone, scomparso per un malore improvviso. "Per quanto amabile fuori dal campo era molto esigente, Gian Piero è diventato rapidamente una figura estremamente popolare tra i giocatori e lo staff. Mancherà molto a tutti al Club e i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento incredibilmente triste", conclude il club inglese..