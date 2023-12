Calcio: Totti, 'abbraccio con Spalletti? Piacevole, in Nazionale può fare grandi cose'

Calcio: Totti, 'abbraccio con Spalletti? Piacevole, in Nazionale pu&ogra...

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Mi ha fatto piacere rivederlo dopo tanti anni. Ci siamo abbracciati, non c’era ancora stato modo di parlare fra di noi. Nazionale? Lui può dare tanto, è uno dei migliori allenatori in Italia e penso che possa fare grandi cose. Aspettiamo con ansia l’Europeo”. Lo ha detto l'ex capitano della Roma Francesco Totti ai microfoni di Radio Tv Serie A con Rds in occasione del Festival di YouTube a Milano, parlando della pace fatta con l'azzuate ct azzurro Luciano Spalletti.