Calcio: Totti, 'allo stadio sensazione diversa, orgoglioso di quanto fatto in 30 anni nella mia Roma'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – "Come mi vedo tra 10 anni? Già sono diverso oggi, non so fra dieci anni, spero di fare cose che mi arrivino da dentro, di farle con voglia, determinazione e istinto. Quello che mi riserva non lo so, ma ogni cosa la faccio con dedizione, rispetto e voglia come ho fatto 30 anni con la mia Roma, è stata la mia prima casa.

Io lo posso dire 'la mia Roma' e ne vado orgoglioso. Non faccio nessun riferimento a niente". Sono le parole dell'ex capitano della Roma, Francesco Totti, nuovo Global Ambassador di digitalbits.

"Cosa ho provato sabato? Una sensazione diversa, dopo due anni che non andavo allo stadio a vedere la Roma mi ha fatto un effetto particolare. Ero stato a vedere Italia-Svizzera, ma è diverso. Quando c'è la Roma ti senti a casa.

Sono sensazioni che le percepisci solo tu internamente e mi ha fatto un effetto grandissimo, ringrazio i tifosi per l'acoglienza che mi riservano ogni giorno, non solo allo stadio, e spero di tornarci il prima possibile", ha aggiunto Totti.