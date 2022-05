Calcio: Totti, ‘arbitri contro la Roma? Se neanche Var aiuta è più complicato’

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – “Mourinho si è lamentato degli arbitri? Quello che abbiamo visto ieri è stato uno dei tanti episodi a sfavore. Non stiamo qua a recriminare ma se il Var non aiuta gli arbitri credo sia più complicato. Se non si vede neanche dal Var quello che è successo ieri è più difficile per tutti”.

Lo ha detto l’ex capitano della Roma Francesco Totti a margine della presentazione della Coppa Italia Frecciarossa di calcio, il cui match fra Inter e Juventus si giocherà l’11 maggio allo stadio Olimpico.