Calcio: Totti, 'Haaland impressionante, se continua così andrà oltre Messi e CR7'

Dubai, 17 nov. - (Adnkronos) - "È impressionante, non sembra così giovane. Si è espresso ad alti livelli con il Dortmund e sta facendo delle cose straordinarie con il Manchester City. Avendo una squadra dietro che lo supporta nel migliore dei modi, diventa tutto più ...

Dubai, 17 nov.

– (Adnkronos) – "È impressionante, non sembra così giovane. Si è espresso ad alti livelli con il Dortmund e sta facendo delle cose straordinarie con il Manchester City. Avendo una squadra dietro che lo supporta nel migliore dei modi, diventa tutto più semplice. Poi, però, non è facile realizzare tutte le occasioni che nascono. Dovesse continuare così, andrebbe oltre Messi e Ronaldo". Così Francesco Totti, ai microfoni di Sky Sport dai Globe Soccer Award di Dubai, in merito all'attaccante del Manchester City, Erling Haaland grande protagonista della prima parte di stagione.