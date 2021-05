Calcio: Totti in Israele per la finale Champions League

Roma, 27 mag. – (Adnkronos) – L’ex capitano della Roma Francesco Totti sta per volare in Israele per seguire la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea. La bandiera giallorossa si recherà a Tel Aviv già da domani nell’ambito di un’iniziativa promossa dal principale sponsor della manifestazione, la multinazionale della birra olandese Heineken.

All'evento è associato un concorso che darà la possibilità ai quattro vincitori di assistere al match insieme a Totti.