Calcio: Totti, 'Napoli sta andando oltre le aspettative ma Juve e milanesi non mollano'

– (Adnkronos) – "Il campionato italiano è sempre bello, dall'inizio alla fine. Quest'anno il Napoli sta andando oltre le aspettative e sta facendo grandi cose. Dovesse continuare così, le possibilità per le altre squadre di recuperare sarebbero minime. Milan, Inter e Juventus, però, non mollano mai. Fino alla fine sarà un campionato bello e combattivo. Bisogna vedere come torneranno i giocatori dopo il Mondiale. Se il Napoli manterrà questa continuità, però, penso che sarà difficile fermarlo".

Lo dice Francesco Totti, ai microfoni di Sky Sport, dai Globe Soccer Award di Dubai. Se la squadra di Spalletti è la favorita per lo scudetto, dall'altra parte Totti spera nel ritorno in Champions della Roma: "Spero che possa risalire e tornare ai vertici. L'obiettivo principale è tornare in Champions League perché è il palcoscenico che merita", aggiunge l'ex numero 10 giallorosso.