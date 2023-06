Calcio: Totti ricorda lo scudetto del 2001, 'non finirà mai'

Roma, 17 giu. – (Adnkronos) – Sono passati 22 anni dalla conquista del terzo scudetto della Roma. Il 17 giugno 2001 i giallorossi, grazie alla vittoria per 3-1 sul Parma, hanno conquistato per la terza volta il tricolore. Il Capitano di quella squadra era Francesco Totti che segnò la rete dell’1-0 che aprì le marcature quel pomeriggio allo Stadio Olimpico. Proprio il numero 10, con una storia Instagram, ha voluto ricordare quella storica impresa, postando una sua foto mentre esulta dopo il gol e la didascalia, "non finirà mai…".