Calcio: Totti, ‘se non sei della Roma non soffri, ma merita palcoscenici più importanti’**

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Sicuramente quando si parla di Roma c’è sempre una grande emozione, da tifoso dico che non stiamo attraversando un grande momento ma se non sei della Roma non soffri. Siamo abituati a queste annate altalenanti ma sono sicuro che sia la società che il mister vogliono far tornare a sorridere noi tifosi, questa città merita palcoscenici più importanti”.

Lo ha detto l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, nuovo Global Ambassador di digitalbits. “Diamo tempo, ristretto, per tornare a vedere la Roma anche in campo internazionale e fare le nostre belle figure”, ha aggiunto Totti.