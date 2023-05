Calcio: Totti, ‘Spalletti se lascia Napoli più tempo per cenare con me? Si dopo l‘estate...'

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - “Se Spalletti lascia il Napoli avrà più tempo per andare a cena con me? Dopo l’estate si, perché l’estate sono impegnato, sto in vacanza…”. Questa la risposta dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, alla poss...

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Se Spalletti lascia il Napoli avrà più tempo per andare a cena con me? Dopo l’estate si, perché l’estate sono impegnato, sto in vacanza…”. Questa la risposta dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, alla possibilità di una famosa cena con Luciano Spalletti, a margine della Padel Cup, l’evento organizzato dalla Lega Serie A in occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa stasera allo stadio Olimpico di Roma.