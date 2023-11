Calcio: Totti superato da Pepe, è suo il record storico del gol più 'anziano' in Champions

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – L'ex capitano della Roma Francesco Totti ha perso uno dei suoi tanti record. E' stato infatti superato dal 40enne difensore del Porto, Pepe per il gol segnato dal giocatore più anziano in Champions League. Il difensore portoghese è andato a segno nel finale del match contro l'Anversa siglando al 91' il 2-0 del Porto, all'età di 40 anni, 8 mesi e 12 giorni. Il capitano giallorosso deteneva il da quasi 9 anni, avendo segnato il 25 novembre 2014 su calcio di punizione a Mosca, nell'1-1 della Roma di Rudi Garcia contro i russi del Cska, all'età di 38 anni, 1 mese e 29 giorni.

Con la rete di ieri, Pepe è diventato il marcatore più anziano in tutta la storia del torneo, e dunque della Coppa dei Campioni compresa, competizione nata nella stagione 1955-1956. Prima di lui, il detentore era il calciatore novarese Willy Olsen, che tra le fila del Fredrikstad aveva segnato un gol all’età di 39 anni, 7 mesi e 6 giorni. "Chi arriva a quest'età giocando a questo livello in un club come il FC Porto è grazie a tanto lavoro e sacrificio. So che manca poco alla fine, ma quel poco che manca farò del mio meglio per onorare questo sport", ha detto Pepe su Instagram riferendosi all'ormai vicino ritiro dal gioco del calcio. Con questa rete Pepe è diventato anche il più anziano marcatore in tutta la storia del torneo, compresa la Coppa dei Campioni, il cui precedente detentore del record era il norvegese Willy Olsen che aveva segnato un gol con la maglia del Fredrikstad il 31 agosto 1960, all'età di 39 anni, 7 mesi e 6 giorni, in un match vinto 4-3 contro l’Ajax.