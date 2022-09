Calcio: Trentalange, 'Ferrieri Caputi in Serie A si è guadagnata percorso, non siamo Mafia'

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Qui non viene dato per privilegio quello che spetta per diritto, noi non siamo Mafia. Questa persona si è guadagnata questo percorso, sono anche emozionato, per noi e per l'associazione. E' un momento di grande soddisfazione, non è retorica, è un successo di tutto un movimento fatto da 30mila persone che vivono anche episodi, come quelli della violenza, che non possiamo più sottacere.

Sono soddisfatto del lavoro di Rocchi". Lo ha detto il presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange nell'incontro con i media in Figc.