Calcio: Trentalange, 'ho chiesto a Chinè di essere sentito, non mi dimetto'**

Roma, 9 dic.

– (Adnkronos) – “Ho preso atto con stupore e amarezza del contenuto della comunicazione inerente la chiusura dell’istruttoria della Procura Federale relativamente al caso D’Onofrio anche se è bene precisare che non si tratta di un deferimento a mio carico". Lo dice il presidente dell'Aia Alfredo Trentalange in una nota, dopo la chiusura delle indagini sul caso D'Onofrio. "In tal senso ho chiesto di essere sentito con estrema sollecitudine dal Procuratore, Dott. Giuseppe Chinè, non solo a mia tutela ma soprattutto nell’interesse di tutta l’Associazione Italiana Arbitri.

Tengo a chiarire che non ho nessuna intenzione di dimettermi", aggiunge Trentalange.