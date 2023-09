Calcio: Tribunale amministrativo sport avvia procedimento contro Rubiales

Madrid, 1 set. - (Adnkronos) - Il Tribunale Amministrativo dello Sport (Tad) ha avviato un procedimento contro il presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) Luis Rubiales dopo la denuncia per due infrazioni presentata dal Consiglio Superiore dello Sport (Csd) in merito al bacio non corrisposto con...

Madrid, 1 set. – (Adnkronos) – Il Tribunale Amministrativo dello Sport (Tad) ha avviato un procedimento contro il presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) Luis Rubiales dopo la denuncia per due infrazioni presentata dal Consiglio Superiore dello Sport (Csd) in merito al bacio non corrisposto con la calciatrice spagnola Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione della Coppa del Mondo. Il Tad ritiene che queste due infrazioni siano 'gravi' e 'meno gravi', il che rende impossibile per il Governo sospendere il presidente della Federcalcio spagnola, come previsto dall'articolo 62 della Legge sullo Sport del 2022. Vista questa decisione, il ministro della Cultura e Sport, Miquel Iceta, è comparso davanti alla stampa per annunciare che il Governo solleciterà il Tad a sospendere Rubiales in via precauzionale fino alla risoluzione del caso, in virtù dei poteri conferitigli dall'articolo 102.d della Legge sullo Sport. Lo annuncia 'Sport'. La palla torna quindi nuovamente al Tad, organismo indipendente anche se con una dipendenza organica dal Csd, composto da tre donne e quattro uomini.