Calcio: Tribunale respinge il ricorso, Dani Alves resta in carcere

-(Adnkronos) – Dani Alves rimarrà in custodia cautelare in Spagna. Il suo ricorso è stato infatti respinto da un tribunale di Barcellona a causa di un "alto rischio di fuga". "Il tribunale conferma la custodia cautelare" e "respinge il ricorso presentato dalla difesa", si legge in un comunicato diffuso dalle autorità giudiziarie della Catalogna. L'ex esterno del Barcellona, 39 anni, è accusato di stupro da una ragazza. I fatti risalirebbero a fine dicembre, nei bagni di una discoteca di Barcellona.

Dal 20 gennaio il giocatore brasiliano è rinchiuso nel complesso carcerario di Brians, a circa 40 km dalla capitale della Catalogna.