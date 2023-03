Calcio: tripletta di Openda in 4'30", record per la Ligue 1

Clermont-Ferrand, 12 mar. -(Adnkronos) – Impresa dell'attaccante belga del Lens Lois Openda: contro il Clermont è andato a segno tre volte in 4 minuti e 30 secondi. E' la tripletta più veloce nella storia della Ligue 1 e la terza più veloce nei top 5 campionati europei dal 2000 a oggi. Il suo Lens alla fine ha vinto in trasferta per 4-0 (a segno nel secondo tempo anche Claude-Maurice). Il record appartiene a Sadio Mané autore con la maglia del Southampton di tre reti in 2'56" secondi nel 2015 contro l'Aston Villa.