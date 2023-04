Calcio: tris dell'Atalanta a Cremona, la 'Dea' sale al 4° posto

Cremona, 1 apr. - (Adnkronos) - L'Atalanta vince 3-1 in trasferta il derby lombardo contro la Cremonese e si rilancia in zona Champions League. La 'Dea' sale momentaneamente al 4° posto agganciando il Milan con 48 punti, mentre i grigiorossi sono sempre desolatamente ultimi a quot...

Cremona, 1 apr. – (Adnkronos) – L'Atalanta vince 3-1 in trasferta il derby lombardo contro la Cremonese e si rilancia in zona Champions League. La 'Dea' sale momentaneamente al 4° posto agganciando il Milan con 48 punti, mentre i grigiorossi sono sempre desolatamente ultimi a quota 13 e sempre più vicini alla Serie B. I bergamaschi si impongono grazie alle reti di De Roon al 44', Boga al 73' e Lookman al 93'; il momentaneo pareggio dei padroni di casa lo firma su rigore al 55' Ciofani.

La partita si apre con un errore di Toloi che serve in orizzontale Tsadjout ma la conclusione dell’attaccante grigiorosso viene respinta da Scalvini. Ancora padroni di casa pericolosi con un destro di Meité, dopo un’ottima discesa palla al piede, neutralizzato da Musso e con un tiro di Castagnetti dalla distanza che termina alto non di molto.

Sale il ritmo nel corso della gara anche se le occasioni scarseggiano: al 24’ ci prova Toloi sugli sviluppi di un corner ma il suo colpo al volo di destro viene respinto. Nel finale della prima frazione la Dea la sblocca con Zapata che scende sulla destra e cross verso il centro. Aiwu intercetta ma non libera, ne approfitta De Roon che piazza il pallone alle spalle di Carnesecchi.

In avvio di ripresa bell’azione palla a terra dell’Atalanta conclusa da Lookman che calcia da ottima posizione ma trova la risposta di Carnesecchi. Al 10' Ciofani calcia al volo trovando l’opposizione di Toloi con il braccio troppo largo, per Marinelli non ci sono dubbi e assegna la massima punizione per la Cremonese: dal dischetto lo stesso numero 9 non sbaglia e pareggia i conti.

Al 28’ l’Atalanta torna in vantaggio con Hojlund, protagonista di uno strappo sulla fascia destra che lascia sul posto Bianchetti. L’attaccante guadagna il fondo e serve a Boga un pallone facile che il 10 nerazzurro deve solo depositare in rete. La squadra di Ballardini non molla e con Tsadjout, dopo una sponda di Dessers, sfiora il pari ma la conclusione dell’attaccante termina alta di un soffio.

Prima del recupero Hojlund sfiora il gol personale su assist di De Roon ma l’attaccante nerazzurro colpisce malissimo mettendo sul fondo. Nell’extratime doppia palla per il pari per gli uomini di Ballardini prima con Valeri, palla a lato, e poi con Buonaiuto con Musso che blocca. Al 93 la Dea cala il tris con Lookman: Boga ruba palla ad Aiwu, appoggio per Ederson e scarico per l'attaccante nigeriano che a porta vuota insacca e chiude il match.