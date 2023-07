Calcio: tutto fatto per il passaggio di Brozovic all'Al-Nassr, all'Inter 18 milioni

Calcio: tutto fatto per il passaggio di Brozovic all'Al-Nassr, all'...

Milano, 3 lug. – (Adnkronos) – È tutto fatto per il trasferimento di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr. Il centrocampista croato ha sistemato gli ultimi dettagli e ha dato il suo ok definitivo al club saudita. Tutto a posto, secondo quanto riporta Sky Sport, sia per quanto riguarda il club nerazzurro che per il calciatore, che nella giornata di sabato ha svolto le visite mediche a Parigi con l'Al-Nassr. Una volta depositati i contratti arriverà l'annuncio ufficiale che metterà la parola fine sulla telenovela Brozovic. Non è stato semplice arrivare a una conclusione nella trattativa che ha portato il croato a trasferirsi in Arabia Saudita. L'Al-Nassr, infatti, dopo aver trovato l'accordo economico con l'Inter sulla base di 23 milioni di euro, ha iniziato le negoziazioni con il giocatore.

Il centrocampista ha dato il suo ok al contratto triennale proposto, grazie al quale guadagnerà 100 milioni di euro netti nel triennio. Dopo aver raggiunto l'accordo del calciatore, il club saudita ha deciso di abbassare l'offerta all'Inter a 15 milioni, cosa che ha fatto irrigidire molto i nerazzurri. Dopo un successivo rilancio a 17 milioni il dialogo tra le parti si è aperto nuovamente, per poi arrivare all'accordo definitivo di 18 milioni di euro.