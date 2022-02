Udine, 20 feb. (Adnkronos) – L'Udinese che conduceva per 1 a zero sulla Lazio tra lemure amiche dello stadio di casa si 'èfatta raggiungere al 45' del primo tempo con una rete segnata da Felipe Anderson. I bianconeri erano andati in vantaggio al quinto minuto con un diagonale di Gerard Deulofeu.