Calcio: Udinese, maglia speciale con colori arcobaleno per campagna 'A+Love' Serie A

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – L’Udinese Calcio ha scelto di sostenere l'iniziativa della Lega Serie A ‘A+Love’ e di mostrare il proprio impegno per l'uguaglianza, i diritti e l'inclusione con uno speciale kit gara con colori arcobaleno, che la squadra indosserà in occasione della partita in programma domenica 21 maggio contro la Lazio alla Dacia Arena. Organizzata in collaborazione con l'Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), la campagna ‘A+Love’ si svolgerà durante la 36^ giornata del campionato di Serie A 2022/23, per celebrare la Giornata Internazionale contro l'Omofobia, la Bifobia e la Transfobia del 17 maggio. Lo annunciano Udinese e Macron con un comunicato.

La maglia speciale dell'Udinese Calcio è bianca con colletto a V, bordi bianconeri e una grafica color arcobaleno che corre verticalmente al centro. Gli stessi colori sono presenti sui bordi delle maniche, sul lato dei pantaloncini e centralmente sui calzettoni. Il backneck interno è personalizzato con i colori, lo stemma del club e la scritta “I Primi Bianconeri d’Italia”. Sono presenti anche il logo Macron e la scritta Designed in Bologna, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nell’Headquarters Macron. Sul petto, in stampa siliconata, a destra il Macron Hero e a sinistra lo stemma dell’Udinese Calcio. Nella lunetta esterna del retrocollo in stampa sublimatica appare, in nero, il motto del club “La Passione è la nostra Forza”.

“In sintonia con la classifica di sostenibilità Esg che ci vede al primo posto tra i club italiani, abbiamo voluto seguire la strada tracciata dalla Lega Serie A con iniziative a tutela dell'uguaglianza e dei diritti civili", ha spiegato l'amministratore delegato dell'Udinese Calcio Franco Collavino. “Grazie alla partnership con Macron, indosseremo un kit speciale che testimonia il nostro impegno contro ogni forma di discriminazione. L'Udinese è da molti anni un club aperto e multiculturale – attualmente conta giocatori provenienti da 15 Paesi diversi – ed è attivamente impegnato nella lotta al razzismo e nella promozione dell'uguaglianza. Abbiamo voluto dimostrare il nostro impegno in modo concreto, utilizzando l'immensa popolarità del calcio per lanciare messaggi sociali positivi”.

Un messaggio importante che sottolinea l'impegno dell'Udinese e di Macron in ambito sociale e civile, come certificato dal recente Brand Finance Football Sustainability Index basato su parametri Esg, che classifica l'Udinese come il club più sostenibile in Italia e il quarto più sostenibile al mondo. Come i kit Udinese Home, Away e Third per le stagioni 2021/22 e 2022/23, il kit speciale è realizzato in Eco Fabric (nello specifico, Eco Softlock con inserti in Eco Micromesh), un materiale ecosostenibile realizzato al 100% riciclando bottiglie di plastica Pet. Lo special kit è acquistabile presso il Macron Sports Hub Dacia Arena e online su macron.com e sullo store del club.