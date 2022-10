Calcio: Udogie, 'la Premier non mi spaventa ma ancora non ci penso, non ho sentito Conte'

Roma, 5 ott. – (Adnkronos) – “La Serie A aiuta a crescere. I mesi che mi restano qui in prestito a Udine saranno importanti per migliorarmi ancora. Con la testa ora sono qui". Lo dice Destiny Udogie che giocherà questa stagione con la maglia dell’Udinese, ma dalla prossima vestirà quella del Tottenham.

"Non ho ancora sentito Conte -dice il 19enne esterno sinistro a 'Repubblica'-. La Premier comunque non mi spaventa. Il gioco è fantastico e l’inglese lo parlo da sempre in casa con i miei genitori nati in Nigeria”.