Calcio: Uefa, Aleksander Čeferin candidato unico alla presidenza**

Roma, 6 gen.

(Adnkronos) – La Uefa ha annunciato oggi che entro la scadenza fissata di giovedì 5 gennaio 2023, ha ricevuto le seguenti candidature per le posizioni di Presidente Uefa e membri europei del Consiglio Fifa, che saranno eletti al 47° Congresso Ordinario Uefa il 5 aprile 2023 a Lisbona, in Portogallo.

Candidato alla presidenza Uefa (per un mandato di quattro anni): Čeferin Aleksander Slovenia. Candidati per una posizione di vicepresidente Fifa (per un mandato di quattro anni) (in ordine alfabetico): Csányi Sándor Ungheria, Lahti Ari Finlandia.

Candidati alla carica di vicepresidente Fifa riservata alle quattro federazioni britanniche, ossia Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord e Galles (per un mandato di quattro anni): Hewitt Debbie England, Martin David Northern Ireland. Candidati per una posizione di membro ordinario nel Consiglio Fifa (per un mandato di quattro anni): Gomez Fernando Portogallo, Le Graët Noel Francia. Candidato per una posizione di membro ordinario nel Consiglio Fifa (per un mandato di due anni): Neuendorf Bernd Germania.

La UEFA invierà alla FIFA i questionari di idoneità compilati per tutti i candidati, in modo che il Comitato di revisione della FIFA possa effettuare i relativi controlli di ammissibilità. Infine, la scadenza per la presentazione delle candidature per i posti nel Comitato Esecutivo UEFA (otto membri da eleggere per un mandato di quattro anni e un membro da eleggere per un mandato di due anni al Congresso UEFA di Lisbona) è domenica 5 febbraio 2023.