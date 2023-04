Calcio: Uefa, Ceferin confermato presidente fino al 2027

Lisbona, 5 apr. - (Adnkronos) - Aleksander Ceferin è stato confermato presidente della Uefa per altri quattro anni, fino al 2027. Il 55enne sloveno, unico candidato al 47° congresso ordinario della Federcalcio europea in corso a Lisbona, è stato eletto per acclamazione. Ceferin &eg...

Lisbona, 5 apr. – (Adnkronos) – Aleksander Ceferin è stato confermato presidente della Uefa per altri quattro anni, fino al 2027. Il 55enne sloveno, unico candidato al 47° congresso ordinario della Federcalcio europea in corso a Lisbona, è stato eletto per acclamazione. Ceferin è stato votato la prima volta il 14 settembre 2016, poi la prima riconferma il 7 febbraio 2019, in occasione del 43° Congresso Ordinario svoltosi a Roma.