Calcio: Uefa e Dysney annunciano il prolungamento di 'Playmakers' fino al 2027

Roma, 29 nov. – (Adnkronos) – Uefa e Disney hanno annunciato il prolungamento del programma Uefa Playmakers ispirato da Disney fino al 2027. L'iniziativa, supportata dalle storie Disney, ha già introdotto al calcio decine di migliaia di bambine tra i cinque e gli otto anni in tutta Europa. Uefa Playmakers ha avuto un grande impatto nelle federazioni di tutta Europa: le sessioni di Uefa Playmakers si svolgono infatti in 47 federazioni europee e in oltre 3800 località. Più di 73.000 ragazze hanno preso parte al programma, che ha formato oltre 5200 allenatori Uefa Playmakers. Anche in Italia, la Figc, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, ha lanciato il progetto nella primavera del 2021. Le attività sono rivolte alle bambine dai 5 agli 8 anni che vogliono iniziare il loro percorso nel mondo del calcio. Attraverso l’avventura, la narrazione, l’immaginazione e un’idea di allenamento basata sulle storie Disney e sui suoi personaggi più famosi, Playmakers mira a promuovere uno stile di vita sano e attivo per appassionare ed entusiasmare le bambine ed avvicinarle al gioco del calcio.

Le sessioni di allenamento seguono le storie dei successi Disney 'Gli Incredibili 2', 'Frozen 2', 'Oceania' e ora anche della commedia musicale animata 'Encanto'. Attraverso numerose proposte che accompagnano le sessioni di allenamento, il progetto mira a stimolare la curiosità delle bambine attraverso il gioco, mantenendole attive nel corso della settimana e favorendo il coinvolgimento della famiglia e degli amici. Più di 200 “Coach deliverers”, membri degli staff Figc-Sgs e delle Società partecipanti in tutta Italia hanno avuto la possibilità di seguire un percorso di formazione specifico sulla metodologia Playmakers grazie al supporto dei Coach Educators SGS. Nel primo anno di attività, si sono svolti due “blocchi” Playmakers in circa 30 società su tutto il territorio italiano, per un totale di quasi 400 sessioni di allenamento che hanno coinvolto più di 700 bambine, tra il primo e il secondo blocco, e più di 100 allenatori e allenatrici.