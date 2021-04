Calcio: Uefa, Gravina entra nel Comitato Esecutivo**

Montreux, 20 apr. – (Adnkronos) – Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina entra a far parte del Comitato Esecutivo Uefa. Il numero uno del calcio italiano ha raccolto 53 voti, più di tutti. Con lui faranno parte del Comitato Esecutivo per i prossimi quattro anni: Zbigniew Boniek (Polonia), Alexander Dyukov (Russia), David Gill (Inghilterra), Rainer Koch (Germania), Karl-Erik Nilsson (Svezia), Just Spee (Paesi Bassi), Servet Yardımcı (Turchia).