Calcio: Uefa, Gravina premia Bonucci per le 100 presenze con Nazionale italiana

Firenze, 2 set. – (Adnkronos) – Allo stadio 'Franchi' di Firenze prima del match Italia-Bulgaria, valido per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022, la Uefa ha consegnato, tramite il membro dell'esecutivo, il presidente della Figc Gabriele Gravina, a Leonardo Bonucci una medaglia per il raggiungimento delle 100 presenze in Nazionale.

Il 34enne viterbese aveva già ricevuto una targa celebrativa da Gravina prima dell’amichevole con San Marino disputata lo scorso 28 maggio a Cagliari. Quella contro la Bulgaria è la presenza numero 110 per Bonucci in azzurro.