Roma, 19 ago. – (Adnkronos) – Jorginho, N'Golo Kanté e Kevin De Bruyne sono i tre finalisti per il premio di giocatore dell'anno per la stagione 2020/2021. Lo ha annunciato la Uefa. E' la prima volta in 11 anni che i giocatori selezionati sono tutti e tre centrocampisti.

Il premio verrà assegnato ad Istanbul il prossimo 26 agosto nel corso della cerimonia dei sorteggi dei gironi di Champions League.