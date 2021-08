Calcio: Uefa, premio del presidente a Kjaer e ai medici che hanno salvato Eriksen

Nyon, 24 ago. – (Adnkronos) – La Uefa ha deciso di destinare il Premio del Presidente 2021 a tutte le persone che hanno salvato la vita a Christian Eriksen, calciatore dell’Inter colpito da arresto cardiaco durante la gara di Europeo tra Danimarca e Finlandia giocata al Parken Stadium di Copenhagen il 12 giugno.

Grazie alla prontezza e all’esperienza dello staff medico, Eriksen è stato rianimato in campo e oggi sia avvia verso il recupero. Il premio va anche al difensore di Milan e Danimarca Simon Kjær per la sua velocità nell’aiutare Eriksen e per la leadership dimostrata.

Il presidente Uefa Aleksander Ceferin ha descritto i destinatari del premio come "i veri eroi di EURO 2020. Per me è un grande onore consegnare loro il Premio del Presidente Uefa.

Quest’anno, il Premio del Presidente trascende il calcio. Ci fa ricordare, per sempre, che la vita è la cosa più importante e mette tutto nella prospettiva giusta. Voglio fare i miei migliori auguri a Christian Eriksen e alla sua famiglia mentre prosegue il suo recupero".