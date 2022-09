Roma, 7 set. – (Adnkronos) – "Faccio fatica ad entrare in una discussione tecnica e per questo non voglio commentare questa decisione del Bologna. Mi ha fatto male e ieri quando l'ho saputo ho pianto". Così all'Adnkronos il presidente dell'Aiac (Associazione italiana allenatori di calcio) Renzo Ulivieri in merito all'esonero di Sinisa Mihajlovic da parte del Bologna.