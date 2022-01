Calcio: Ulivieri, 'Mondiali ogni 2 anni sembra una forzatura economica ma è da studiare'

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, è tornato a parlare di Mondiali di calcio ogni due anni, ipotizzando anche gli Europei biennali: "credo che venga fatto un discorso economico, non c'è altra ragione: a me sembra una forzatura, però è da studiarla.

Vero che i campionati mondiali di ciclismo ci sono tutti gli anni, però non lo so, la cosa mi lascia perplesso". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri. "Mi sembrano impegni grossi, tra europei e altri campionati internazionali sarebbe un impegno molto gravoso sia per i club sia per le nazionali. Mi sembra una cosa finta, e bisogna vedere che riflessi avrà anche sul tifoso. Sì, è un mondo che sta accelerando da tutte le parti e insomma sono incerto.

Ma a prima idea non mi garba".