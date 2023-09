Calcio: Ulivieri, 'reazione Osimhen al cambio di Garcia non va bene'

Roma, 28 set. - (Adnkronos) - "La reazione di Osimhen al cambio deciso da Garcia? Mi è dispiaciuto molto. Credo che non si possa fare e che non sia giusto farlo. Poi ogni allenatore prende le sue decisioni". Lo dice il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, in merito ...

Roma, 28 set. – (Adnkronos) – "La reazione di Osimhen al cambio deciso da Garcia? Mi è dispiaciuto molto. Credo che non si possa fare e che non sia giusto farlo. Poi ogni allenatore prende le sue decisioni". Lo dice il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, in merito alla reazione polemica dell’attaccante del Napoli al momento del cambio deciso dal tecnico azzurro nel match di domenica scorsa contro il Bologna. “Ai miei tempi dissi ‘chi esce fa la capriola perché chi esce deve essere contento che un compagno entra’. Poi gli arbitri non ce lo fecero fare. No, penso che il comportamento visto non è giusto e non va bene”, aggiunge Ulivieri.