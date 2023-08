Calcio: Ulivieri, 'sorpreso dalle dimissioni di Mancini, suo bilancio in chiaro scuro'

Roma, 12 ago. - (Adnkronos) - "Non voglio dare un giudizio sulle dimissioni del ct perché non conosco i motivi che lo hanno spinto a lasciare la panchina azzurra. Di certo mi hanno sorpreso i modi e le tempistiche". Così all'Adnkronos il presidente dell'Assoallenat...

Roma, 12 ago. – (Adnkronos) – "Non voglio dare un giudizio sulle dimissioni del ct perché non conosco i motivi che lo hanno spinto a lasciare la panchina azzurra. Di certo mi hanno sorpreso i modi e le tempistiche". Così all'Adnkronos il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri in merito alle dimissioni del ct della Nazionale Roberto Mancini. "Il suo bilancio? Una prima parte positivissima con il titolo europeo vinto con tantissimi meriti e una seconda parte di certo non positiva con la mancata qualificazione al mondiale, nella quale si è pagato anche l'euforia per il trionfo continentale".