Calcio, un fondo per l'Ucraina, Lega Serie A dona 500.000 euro

Roma, 2 dic. (askanews) – “La Lega, seguendo quanto fatto dalle principali Leghe Europee, ha deciso di stanziare 500mila euro in favore della Lega Ucraina. Le Leghe Europee avevano chiesto un segnale alle principali Leghe e le principali Leghe si sono allineate su mezzo milione di euro come donazione, contributo a sostegno della Leg Ucraina”: lo ha reso noto Lorenzo Casini, presidente della Lega Calcio Serie A in conferenza stampa dopo l’Assembela a Milano.