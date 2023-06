Calcio: un mese al Mondiale femminile, il conto alla rovescia inizia con partita tra bambine

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Due squadre composte da giovanissime neozelandesi, di età compresa tra gli otto e gli undici anni, hanno dato il via oggi a una speciale partita di calcio ai piedi del Monte Cook, nei remoti altopiani meridionali della Nuova Zelanda: un modo per marcare il conto al...

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – Due squadre composte da giovanissime neozelandesi, di età compresa tra gli otto e gli undici anni, hanno dato il via oggi a una speciale partita di calcio ai piedi del Monte Cook, nei remoti altopiani meridionali della Nuova Zelanda: un modo per marcare il conto alla rovescia di un mese per la Coppa del Mondo femminile Fifa 2023.

Immy Ivey, otto anni, ha detto di essere rimasta stupita di giocare sotto il Monte Cook, dicendo: "È bello giocare a calcio in montagna perché quando segni un gol, invece di avere solo l'erba, puoi invece vedere le grandi montagne". La partita è stata arbitrata dall'attuale arbitro e responsabile dello sviluppo degli arbitri nazionali di calcio della Nuova Zelanda, Lindsey Robinson. "Sono venuta qui oggi per arbitrare la partita nel posto più bello della terra. A parte il paesaggio mozzafiato, è stata una partita di calcio fantastica", ha detto Robinson. Anche i membri della squadra nazionale neozelandese Katie Bowen ed Emma Rolston erano sul posto durante la partita, insegnando trucchi ed esercizi alle bambine.