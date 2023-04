Calcio: un volume su 'Il futuro degli stadi', quelli italiani vecchi e scomodi

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - 'Il Futuro degli stadi in Italia' è il nato su progetto di Luigi De Siervo e a cura di Marco Casamonti e Massimiliano Giberti, presentato oggi alla presenza tra gli altri del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e del presidente della Lega Serie ...

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – 'Il Futuro degli stadi in Italia' è il nato su progetto di Luigi De Siervo e a cura di Marco Casamonti e Massimiliano Giberti, presentato oggi alla presenza tra gli altri del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. Il manuale nasce da una iniziativa promossa da Lega Serie A per gettare le basi del futuro della progettazione degli stadi di calcio. Si legge in una nota.

Lo stadio di calcio è un organismo complesso e centrale nelle nostre città, alla stregua dei maggiori manufatti che caratterizzano il paesaggio urbano. Nella contemporaneità, lo stadio non può più essere concepito valutandone solamente gli aspetti formali o funzionali; al contrario, sono necessarie riflessioni che coinvolgano motivazioni socioculturali legate alle nuove sensibilità ambientali e alle esigenze di una nuova generazione di fruitori degli eventi calcistici. Il volume è diviso in 9 capitoli oltre all'introduzione nei quali raccoglie indicazioni su norme e linee guida, dalla UEFA alle normative nazionali, allo scopo di fornire un quadro integrato e chiaro; il capitolo 9 è intitolato 'Il valore sociale dello stadio di calcio' e si sofferma sull'intensità d'uso che dovrebbe essere connaturata all'edificio oltre il match day.

"La Lega Serie A ha completato la propria trasformazione da semplice associazione di club professionistici a vera e propria Media Company. In questa strategia la trasformazione dello stadio rappresenta un ulteriore passaggio fondamentale: infatti come Lega Calcio di Serie A – dichiara Luigi De Siervo – riteniamo che lo stadio rappresenti il cuore del gioco, ma che il suo design e la gestione dei suoi spazi possano svolgere un ruolo cruciale nel creare un'esperienza unica e indimenticabile per tifosi, giocatori e dirigenti". "Un ricerca approfondita e un utile manuale quale strumento di supporto per quanti vogliono immaginare lo stadio di domani. Gli stadi non devono essere solo un impianto per lo sport da usare 20 volte all'anno ma edifici urbani dotati di servizi che possono essere utilizzati ogni giorno ed in grado di attivare processi di rigenerazione urbana", ha dichiarato Marco Casamonti.