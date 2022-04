Calcio: Under 21, Italia-Irlanda si giocherà al 'Del Duca' di Ascoli il 14 giugno

Roma, 20 apr. – (Adnkronos) – Sarà lo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ di Ascoli ad ospitare martedì 14 giugno la gara di qualificazione al Campionato Europeo Under 21 tra Italia e Repubblica d’Irlanda, ultimo incontro per gli Azzurrini nel girone che sarà preceduto dagli impegni in trasferta con Lussemburgo (6 giugno, Differdange) e Svezia (9 giugno, Helsingborg).

L’Italia, che ha battuto 2-0 gli irlandesi nella partita giocata lo scorso novembre a Dublino, torna ad Ascoli a 50 anni di distanza dall’ultimo incontro disputato il 23 febbraio 1972, l’amichevole vinta dalla Jugoslavia 2-1.

Al comando del gruppo F con 17 punti e tre lunghezze di vantaggio sulla Svezia, seconda con una partita giocata in più, la squadra di Paolo Nicolato tornerà in campo ad oltre due mesi di distanza dalle sfide di marzo con Montenegro e Bosnia ed Erzegovina, la prima terminata con un pareggio (1-1) e la seconda con il successo per 1-0 grazie al gol realizzato da Nicolò Rovella.