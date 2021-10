Calcio under 21, Italia-Svezia: 1-1: azzurri in parità. Non basta il gol di Lucca

Tra gli azzurrini di Nicolato e la Svezia under 21 è finita in parità per 1-1. L'Italia è ora seconda nel girone.

Gli azzurri under 21 guidati da Nicolato non sono andati oltre il pareggio. L’Italia ha incontrato infatti la Svezia nel match nel girone del gruppo F valido per la qualificazione agli europei del 2023. Con questo pareggio, l’Italia si è portata seconda in classifica.

Va segnalato che il team di Nicolato, che nelle precedenti partite ha totalizzato ben tre vittorie, ha una partita in meno rispetto agli svedesi. Tutto quindi è ancora in gioco e la classifica può essere ribaltata.

Under 21 Italia-Svezia, la formazione ufficiale

Questa è la formazione che è scesa in campo al primo minuto della partita:

Italia (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Udogie; Tonali, Sa. Esposito, Rovella; Colombo, Lucca, Vignato. Ct: Nicolato.

Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Udogie; Tonali, Sa. Esposito, Rovella; Colombo, Lucca, Vignato. Svezia (4-4-2): Brolin; Holm, Tolinsson, Vagic, Kahl; Nygren, Gigovic, Hussein, Elanga; Sarr, Al Hajj. Ct: Asbaghi.

Under 21 Italia-Svezia, la partita

Il primo tempo è stato molto equilibrato per entrambe le squadre che hanno creato occasioni di gol rendendosi pericolose diverse volte. A sbloccare il risultato ci ha pensato Lucca che al 41esimo ha fulminato la porta avversaria grazie al prezioso assist di Rovella. Il vantaggio degli azzurrini non è durato.

Sul finire della partita, quando i tre punti sembravano a portata di mano, Prica ha cambiato le sorti della partita segnando di testa.

Under 21 Italia-Svezia, Nicolato: “Non meritavamo di subire gol nel finale”

Il Commissario Tecnico Nicolato commentando a caldo la partita ha dichiarato davanti ai microfoni della Rai: “Non meritavamo di subire gol nel finale, c’è rabbia. Ci sono state tante occasioni sprecate, produciamo tanto ma non riusciamo a concretizzare.

La squadra comunque ha fatto il suo […] Potevamo goderci il punteggio pieno per quanto espresso sul campo”.

Infine sul risultato finito in parità ha dichiarato: “Sono felice di essermi sbloccato. Ma sono deluso per il risultato perché abbiamo dominato, creando tante occasioni. Poi all’ultimo abbiamo preso un gol stupido”.