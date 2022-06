Calcio, uno scatto fa impazzire i tifosi: “Maradona era a Wembley”

"Ma è proprio Maradona?", è questa la domanda che si sono chiesti gli utenti sui social che hanno diffuso uno scatto sospetto al Wembley.

Sono passati meno di due anni dalla morte del campione Diego Armando Maradona eppure i ricordi rimangono più vivi che mai. In queste ultime ore è diventato virale uno scatto sui social nel quale appare una figura che sta guardando la partita (precisamente la finalissima Italia-Argentina.

L’uomo ha il capo abbassato e un cappello in testa. Inutile dire che, al di là di chi ci crede o meno le somiglianze sono davvero impressionanti.

Foto que se hizo viral del partido entre la #seleccionargentina e #italia. Dicen que el espíritu de #Maradona estaría allí. Cuando uno quiere vé en todos lados… #italiaargentina #diegomaradona pic.twitter.com/YpR5GQeXzX — Eduardo Raymondo (@EduardoRaymondo) June 9, 2022

Calcio, la foto con un “sospetto” Maradona è già diventato virale

Le reazioni da parte dei tifosi del “Pibe de oro” sono state immediate. Diverse inoltre quelle che hanno scelto “per fede” di credere che fosse veramente lui. Sui social infatti si leggono frasi del tipo: “Il Diez è vivo, Diego era a Wembley, non poteva non seguire la sua Argentina” o ancora “Non dirò quello che vedo. Lo vedi tu stesso. Io scelgo solo di credere”. A questo punto la domanda è d’obbligo: è davvero lui?

Veron su Maradona: “Con lui ho condiviso molto”

Nel frattempo l’ex campione Juan Sebastian Veron, in una intervista rilasciata a “Ilposticipo.it”, ha confessato: “Da ragazzo, ero a una partita qui contro il Boca. L’Estudiantes perde 3-1 con un goal di Maradona in quella porta lì. Fa un gol, scala la recinzione e si lancia. Se ricordo bene. Ed è stata l’ultima partita che mio padre ha giocato contro il Boca di Maradona”. Infine ha aggiunto: “Con Maradona ho condiviso molto.

Ovviamente le sue storie, le sue esperienze. E sono venuto in Italia perché volevo giocare nel campionato dove Maradona aveva giocato, non per nient’altro”.