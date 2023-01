Calcio: Urso, 'con Dazn raggiunti tre obbiettivi tra cui indennizzo automatico'**

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Tre obbiettivi sono stati raggiunti: innanzitutto, come è giusto che fosse, l'indennizzo automatico per tutti coloro che hanno subito il disservizio, in secondo luogo lo spostamento della centrale di monitoraggio e di controllo del rischio direttamente i...

(Adnkronos) – "Tre obbiettivi sono stati raggiunti: innanzitutto, come è giusto che fosse, l'indennizzo automatico per tutti coloro che hanno subito il disservizio, in secondo luogo lo spostamento della centrale di monitoraggio e di controllo del rischio direttamente in Italia, dalla sede madre a Londra, infine una assicurazione che siano accelerati gli investimenti sulla tecnologia per evitare il riproporsi di questi disservizi". Queste le parole del ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell'incontro con i vertici di Dazn al Ministero, in un video su twitter, dove si spiega anche che "alla riunione con #Dazn è stata confermata la disponibilità dell’azienda a investire per migliorare il servizio, a collocare una struttura tecnico operativa in Italia e a rimborsare direttamente tutti gli utenti che hanno avuto un disservizio".