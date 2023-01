Calcio: Urso, 'su Dazn rimborsi automatici per tutti e centrale rischi da Londra a Roma'

Roma, (Adnkronos) - ''Ieri abbiamo affrontato il tema delle trasmissioni in streaming di eventi sportivi e ci siamo confrontati con l'azienda , insieme al ministro dello Sport. Abbiamo ottenuto che l'azienda indennizzasse tutti gli utenti e in maniera automatica, senza fare la ...

Roma, (Adnkronos) – ''Ieri abbiamo affrontato il tema delle trasmissioni in streaming di eventi sportivi e ci siamo confrontati con l'azienda , insieme al ministro dello Sport.

Abbiamo ottenuto che l'azienda indennizzasse tutti gli utenti e in maniera automatica, senza fare la domanda. Tutti gli utenti che hanno avuto in disservizio e abbiamo ottenuto il trasferimento da Londra a Roma della centrale rischi di controllo per accertare in maniera più tempestiva ove accadessero episodi di questo tipo''. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde così alle domande dei parlamentari su Dazn in un'audizione alla Commissione Trasporti della Camera.