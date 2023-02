Calcio: Vagnati avverte la Juve, 'abbiamo già fatto gare importanti con le grandi'

Torino, 23 feb.

– (Adnkronos) – "Mi aspetto una grande partita per temperamento e voglia, è quello che dobbiamo fare. Il risultato è determinato da tanti fattori, cercheremo di portarlo dalla nostra parte. Abbiamo dimostrato di aver fatto gare importanti contro le big, abbiamo battuto formazioni che hanno qualcosa in più". Lo dice il direttore sportivo del Torino Massimo Vagnati a 5 giorni dal derby della Mole con la Juventus.

"Ricci sta recuperando da un problemino, ogni giorno può migliorare: ieri ha fatto buon allenamento, ma bisogna distribuire i carichi.

Da qui a martedì, speriamo venga convocato perché è sempre meglio averlo. Vieira starà fuori per 3-4 settimane, Adopo è a posto e Ilic ha fatto bene, ma è da gestire: in Nazionale ha avuto una lesione importante", aggiunge Vagnati alla Rinascente, in centro a Torino, dove è stata svelata la maglia speciale per i dieci anni di partnership con Suzuki che verrà indossata il 6 marzo contro il Bologna. Infine il ds granata parla del rinnovo del tecnico Ivan Juric.

"Abbiamo parlato, abbiamo dimostrato che siamo pronti e disponibili. Ma ora ci sono le partite, non è bello parlare di questo".