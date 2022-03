Amsterdam, 24 mar. -(Adnkronos) – "È ridicolo che i Mondiali si svolgano in Qatar. La Fifa dice che vuole sviluppare il calcio in quel paese. Bene, ma sono solo ca***te, lo fa solo per i soldi e per i suoi interessi commerciali.

Questa è l’unica cosa che conta per la Fifa". Così il ct dell'Olanda Louis Van Gaal in conferenza stampa dal ritiro della nazionale 'orange' in vista delle amichevoli contro Danimarca e Germania.