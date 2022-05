Venezia, 8 mag. – (Adnkronos) – Al 9' della ripresa del match tra Venezia e Bologna il pubblico della Curva Sud dello stadio 'Penzo', il cuore pulsante del tifo arancioneroverde, ha intonato il coro 'Sinisa, Sinisa', per Mihajlovic, tecnico rossoblù, tornato oggi in panchina dopo oltre un mese di cure per la leucemia.

Tutto lo stadio in piedi ha applaudito l'allenatore serbo che ha ringraziato salutando il pubblico di casa.