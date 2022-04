Calcio: Venezia, ufficiale l'esonero di Zanetti, al suo posto Soncin**

Venezia, 27 apr. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Paolo Zanetti non è più l'allenatore del Venezia e al suo posto arriva il tecnico della Primavera Andrea Soncin. Lo annuncia il club lagunare con una nota: "Venezia FC comunica che Paolo Zanetti è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra.

La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una magnifica pagina della storia arancioneroverde con la promozione in Serie A dello scorso anno. Con mister Zanetti sono stati sollevati dall’incarico anche l’allenatore in seconda Alberto Bertolini, l’assistente Nicola Beati e il preparatore Fabio Trentin, a cui vanno i ringraziamenti della Società per la collaborazione in queste due stagioni. Per le restanti cinque partite, abbiamo chiesto ad Andrea Soncin di guidare la squadra.

Andrea conosce molto bene la società e i giocatori, e secondo noi ha fatto un ottimo lavoro con la Primavera in questa stagione. Andrea è consapevole che si tratta di una soluzione temporanea, fino alla conclusione della stagione".